На территории частной автостоянки в Днепре появился флаг с изображением Сталина. Пока неизвестно, кто вывесил огромный флаг, но этого человека уже разыскивает полиция.

На флаг со Сталиным обратил внимание местный житель и сотрудник Днепропетровского национального исторического музея Игорь Куликовский. Он опубликовал соответствующие фото на своей фейсбук-странице.

Недавно В Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой

Флаг со Сталиным в Днепре

Флаг с "вождем" появился на улице с благозвучным названием Калиновая. Автор поста иронично отметил: "В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили фла... зна... пра... Короче, хрень какую-то повесили".

Участница общественного совета при Днепровском городском совете Ольга Волкова отметила: флаг успел провисеть на здании два дня.

Вскоре после появления постов в соцсетях по этому адресу отправились полицейские, пишет издание "Открытый". Они пообщались с охранником автостоянки, однако так и не узнали, кто вывесил запрещенную символику. Мужчина уверял, что не имел к этому никакого отношения.



Охранник рассказал, что не знает, как флаг появился на здании / Фото с opentv.media

Пользователи сообщают, что флаг уже сняли. К тому же сейчас пытаются выяснить, кто причастен к этому инциденту.

Запрещена коммунистическая символика в Украине

Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла пакет законов о декоммунизации.

С тех пор борьба с советским прошлым стала частью официальной политики Украины.

По всей территории Украины запрещается изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима.

Нарушителям закона грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинское законодательство, в частности, запрещает: