В Днепре на здании вывесили огромный флаг со Сталиным
На территории частной автостоянки в Днепре появился флаг с изображением Сталина. Пока неизвестно, кто вывесил огромный флаг, но этого человека уже разыскивает полиция.
Источник:фейсбук Игоря Куликовского
На флаг со Сталиным обратил внимание местный житель и сотрудник Днепропетровского национального исторического музея Игорь Куликовский. Он опубликовал соответствующие фото на своей фейсбук-странице.
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Флаг со Сталиным в Днепре
Флаг с "вождем" появился на улице с благозвучным названием Калиновая. Автор поста иронично отметил: "В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили фла... зна... пра... Короче, хрень какую-то повесили".
Участница общественного совета при Днепровском городском совете Ольга Волкова отметила: флаг успел провисеть на здании два дня.
Вскоре после появления постов в соцсетях по этому адресу отправились полицейские, пишет издание "Открытый". Они пообщались с охранником автостоянки, однако так и не узнали, кто вывесил запрещенную символику. Мужчина уверял, что не имел к этому никакого отношения.
Охранник рассказал, что не знает, как флаг появился на здании / Фото с opentv.media
Пользователи сообщают, что флаг уже сняли. К тому же сейчас пытаются выяснить, кто причастен к этому инциденту.
Запрещена коммунистическая символика в Украине
- Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла пакет законов о декоммунизации.
- С тех пор борьба с советским прошлым стала частью официальной политики Украины.
- По всей территории Украины запрещается изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима.
- Нарушителям закона грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Украинское законодательство, в частности, запрещает:
- гербы и флаги СССР, УССР;
- серп и молот, а также серп и молот в соотношении с пятиконечной звездой;
- гимн СССР, а так же гимны советских республик;
- символику коммунистической партии;
- коммунистические лозунги и цитаты советских руководителей;
- георгиевскую ленту;
- изображения лидеров фашистского движения и тому подобное.
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