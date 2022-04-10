Днепропетровщина пережила едва ли не самый тяжелый день за 46 суток противостояния, – глава ДОР

Николай Лукашук – председатель ДОР – заявил, что 10 апреля Днепропетровщина пережила едва ли не самый тяжелый день с начала полномасштабного вторжения России. Оккупанты выпустили по территории области 10 ракет.

Лукашук рассказал, что одну из ракет сбили. Также удалось уничтожить вражеский беспилотник.

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От действий врага погиб один человек. Кроме того, известно о пострадавших спасателях. Среди них – Евгения Дудка – пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня Днепропетровщина пережила самый тяжелый день за эти 46 суток. Оккупанты не могут пересечь наши границы, поэтому обстреливают с воздуха,

– сообщил Лукашук.

Он подчеркнул, что врага на территории области – нет. Российские захватчики пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Это в Херсонской области – 50 километров от Зеленодольска.

Лукашук предположил, что враг, возможно, хочет выйти на административные границы Херсонской области. Однако российским оккупантам это не удается и не удастся.

Глава ДОР пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а захватчикам – жесткого наказания. Он отметил, что с последним помогут ВСУ.

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