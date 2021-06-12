От смерча пострадали по меньшей мере 10 зданий. Информации о травмированных в результате непогоды людях пока нет.

Заметьте Ливни с грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение на выходные

В селе Широком от смерча пострадали около 10 домов. Вырублены и перепаханные посадки дают о себе знать,

– говорится в сообщении.

Смерчи в Днепропетровской области

В Днепре 8 июня на одном из местных пустырей (улица Космическая) зафиксировали смерч. Сколько времени находился вихрь в воздухе, пока неизвестно.

Кроме того, 9 июня в Днепре зафиксировали второй смерч. Он пронесся в жилом массиве "Тополь".

Непогода в Украине: последние новости