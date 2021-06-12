От смерча пострадали по меньшей мере 10 зданий. Информации о травмированных в результате непогоды людях пока нет.
Заметьте Ливни с грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение на выходные
В селе Широком от смерча пострадали около 10 домов. Вырублены и перепаханные посадки дают о себе знать,
– говорится в сообщении.
Смерчи в Днепропетровской области
- В Днепре 8 июня на одном из местных пустырей (улица Космическая) зафиксировали смерч. Сколько времени находился вихрь в воздухе, пока неизвестно.
- Кроме того, 9 июня в Днепре зафиксировали второй смерч. Он пронесся в жилом массиве "Тополь".
Непогода в Украине: последние новости
- В ГСЧС объявили штормовое предупреждение в Украине на выходные 12 – 13 июня. Грозы прогнозируют во всех областях страны.
- Синоптик Наталья Диденко рассказала, что холодный атмосферный фронт, который направляется в Украину, принесет похолодание.