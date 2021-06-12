От смерча пострадали по меньшей мере 10 зданий. Информации о травмированных в результате непогоды людях пока нет.

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В селе Широком от смерча пострадали около 10 домов. Вырублены и перепаханные посадки дают о себе знать,
– говорится в сообщении.

Смерчи в Днепропетровской области

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