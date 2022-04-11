На Днепропетровщине ночью было тихо: ни одна ракета не прилетела

В Днепре и области в ночь на 11 апреля было спокойно. Ни одной ракеты, к счастью, не прилетело.

Границы области находятся под контролем ВСУ. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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На протяжении ночи было несколько сигналов тревоги, однако ни одной вражеской ракеты не прилетело,

– написал Лукашук.

По состоянию на утро 11 апреля ситуация в общинах тоже спокойная.

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