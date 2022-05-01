На Днепропетровщине оккупанты нанесли ракетный удар по складам агропредприятия

В Синельниковском районе оккупанты нанесли удар по 2 складам агропредприятий. В одном из них хранилось зерно.

Российские оккупанты обстреляли очередное хранилище зерна. От вражеских ракет пострадали 2 хранилища агропредприятий в Днепропетровской области, в Синельниковском районе.

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ракеты уничтожили склады 1 мая, в 13:13.

Оккупанты уничтожили склады зерна на Днепропетровщине / Фото Валентина Резниченко

Пострадавших, по словам Резниченко, нет.

У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в составы агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши составы,

– написал он в своем телеграмм-канале.

Оккупанты уничтожили склады зерна на Днепропетровщине / Фото Валентина Резниченко

Оккупанты уничтожили склады зерна на Днепропетровщине / Фото Валентина Резниченко

Россияне хотят, чтобы Украина голодала

Оккупанты продолжают уничтожать украинские запасы и спровоцировать голод. Россияне обстреливают агросклады, воруют и уничтожают зерно.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, кремлевское командование всегда хотело захватить Украину не только для установления политического контроля, но и превращения нашего государства в свой сырьевой придаток. В частности, Путина интересовали все предприятия аграрного комплекса.

В конце марта оккупанты начали бить по объектам агропромышленного комплекса в Одесской области, а в апреле – по Полтавщине и Днепропетровщине. Их цель – убить способность Украины экспортировать зерно, а также уничтожить все запасы хранящихся на элеваторах культур.

Россияне выложили заявления об "экспроприации" зерна из Херсона. В документе говорится, что из Херсонской области будут вывозить украинское зерно, чтобы "обеспечить российские регионы". Впоследствии на сайте Законодательного собрания Красноярского края, где опубликовали документ, заявили, что сайт якобы "взломали".

1 мая в Николаевской области оккупанты попали в состав селитры, которая используется как удобрение для полей. Воздух в регионе, к счастью, чист и не выходит за пределы норм загрязнения.

Несмотря на попытки России помешать посевной и спровоцировать искусственный голод в Украине, уже во всех областях Украины, где это возможно, начата посевная кампания. Власти прогнозируют, что урожай яровых культур составит примерно 80% от прошлого года. Также уменьшают площади посевов культур, идущих на экспорт, а также культуры, на которые идет больше усилий и средств для выращивания.

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