О деталях утренних "прилетов" рассказал глава ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что в Синельниковском районе огонь обуздали.

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В Синельниковском районе 2 пострадавших

Там в результате обстрела два человека пострадали. Между тем, в Павлоградском районе раненых нет. Пострадала железнодорожная инфраструктура, как сильно – Резниченко не сообщил.

Враги обстреляли ракетами и Львов

Также враги обстреляли ракетами и Львов. Мэр города Андрей Садовой сообщил о 5 прицельных ракетных ударах. Над городом виден дым. Никаких деталей власти не сообщают. Львовян просят не фотографировать и не снимать взрывы.

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