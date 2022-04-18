Про деталі ранкових "прильотів" розповів голова ОВА Валентин Резніченко.
До теми Росіяни завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову, – Садовий
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У Дніпропетровській області ворог влучив в інфраструктурний об'єкт у Синельниківськовському районі. Є потрапляння і в залізничну інфраструктуру в Павлоградському районі.
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Про деталі ранкових "прильотів" розповів голова ОВА Валентин Резніченко.
До теми Росіяни завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову, – Садовий
Новина доповнюється...