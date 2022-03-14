На Днепропетровщине задержали 3 мужчин, активно агитировавших за переход на сторону России

За сутки в Днепропетровской области задержали троих мужчин, которых подозревают в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб.

Мужчины агитировали за переход на сторону России

В Национальной полиции Украины сообщили, что задержанные действовали в городах Днепр и Синельниковое.

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Двое из них активно агитировали за изменение государственной границы Украины и переход на сторону России. Третьего же, жителя Синельниковского района, подозревают в причастности к диверсионно-разведывательной деятельности.

После задержания их передали Службе безопасности Украины для проверки и дальнейшего расследования.

Кстати, российские диверсанты действуют и в других городах Украины. К примеру, мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе обнаружили и повредили планам ряда диверсионных групп.

Что делать, если вы обнаружили диверсанта

Помочь выявить диверсантов может каждый украинец. В СБУ призывают сообщать о подозрительных лицах в специально созданном чат-боте в телеграме @stop_russian_war_bot или на контактные телефоны теробороны ВСУ по номеру 102. Больше о том, как распознать диверсанта, читайте здесь.

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