Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Днепропетровская компания помогала России строить ядерные лаборатории

К организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России представители завода переправили в страну-агрессора масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали.

Оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований. На его базе россияне разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом,

– отметили в СБУ.

Чтобы скрыть международные поставки, сначала дельцы отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке. А дальше уже реэкспортировали заказчикам в России.

По данным следствия, главный бухгалтер украинского предприятия вела финансовую отчетность обеих компаний.

Во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию с доказательствами преступной деятельности в пользу России.

Днепропетровская компания сотрудничает с Россией / Фото СБУ

СБУ уже сообщила о подозрении владельцу предприятия-производителя и 3 его подчиненным по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о пособничестве государству-агрессору.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.