Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Дніпропетровська компанія допомагала Росії будувати ядерні лабораторії

До організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії представники заводу переправили до країни-агресорки масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі.

Окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень. На його базі росіяни розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом,

– зазначили в СБУ.

Аби приховати міжнародні поставки, спочатку ділки відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході. А далі вже реекспортували замовникам у Росії.

За даними слідства, головна бухгалтерка українського підприємства вела фінансову звітність обох компаній.

Під час обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони, комп'ютерну техніку й документацію з доказами злочинної діяльності на користь Росії.

Дніпропетровська компанія співпрацює з Росією / Фото СБУ

СБУ вже повідомила про підозру власнику підприємства-виробника і 3 його підлеглим за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про пособництво державі-агресорці.

Наразі розв'язують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.