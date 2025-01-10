Українські посадовці допомогали Росії

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України. Упродовж 2023 – 2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу.

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"Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери "тіньового флоту Росії" і приховано продавали у різних частинах світу", – ідеться у повідомленні.

Більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні.

Фігурантів затримали

На Київщині СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу. Правоооронці задокументували як обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію виробничого об'єкта та його технологічних потужностей.

Чиновники сприяли передачі готової продукції російським клієнтам через співвласника української холдингової компанії, що базується в тимчасово окупованій Донецькій області. Ця особа керує п'ятьма компаніями в місті Шахти, розташованому в Ростовській області Росії, які постачають обладнання для автозаправних станцій, пов'язаних з підсанкційними корпораціями "Газпром" і "Лукойл".

Також на Полтавщині затримано його спільника, який має власну мережу автозаправних станцій на тимчасово захопленій частині території на сході України і заправляє військову техніку російских вояк.

Яке покарання загрожує посадовцям

Затриманим повідомили про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Заочно кваліфіковано злочини співвласника українського холдингу та директорки мережі АЗС, які перебувають за межами підконтрольної Україні території. Досудове розслідування триває.