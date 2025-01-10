Украинские чиновники помогали России

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины. В течение 2023 – 2024 годов фигуранты участвовали в строительстве в Ростовской области России припортового завода по производству сжиженного газа.

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"Изготовленную на этом предприятии продукцию загружали на танкеры "теневого флота России" и скрыто продавали в разных частях мира", – говорится в сообщении.

Большую часть доходов, полученных от теневой торговли, Москва направляла на финансирование войны в Украине.

Фигурантов задержали

В Киевской области СБУ задержала разработчика оборудования и инженера-проектировщика украинского холдинга, которые участвовали в строительстве российского завода. Правоохранители задокументировали как оба фигуранта разрабатывали всю проектную документацию производственного объекта и его технологических мощностей.

Чиновники способствовали передаче готовой продукции российским клиентам через совладельца украинской холдинговой компании, базирующейся во временно оккупированной Донецкой области. Это лицо руководит пятью компаниями в городе Шахты, расположенном в Ростовской области России, которые поставляют оборудование для автозаправочных станций, связанных с подсанкционными корпорациями "Газпром" и "Лукойл".

Также на Полтавщине задержан его сообщник, который имеет собственную сеть автозаправочных станций на временно захваченной части территории на востоке Украины и заправляет военную технику российских вояк.

Какое наказание грозит чиновникам

Задержанным сообщили о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Заочно квалифицированы преступления совладельца украинского холдинга и директора сети АЗС, которые находятся за пределами подконтрольной Украине территории. Досудебное расследование продолжается.