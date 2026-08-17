В Генштабе назвали населенный пункт Днепропетровской области, который по-прежнему находится под оккупацией

Вооруженные силы Украины продолжают боевые действия по освобождению населенных пунктов Днепропетровской области от российских захватчиков. В настоящее время под контролем оккупационных войск остается район одного населенного пункта.

Об этом "Суспильному" сообщили источники в Генеральном штабе ВСУ, комментируя текущую оперативную обстановку.

Какова ситуация в Днепропетровской области?

В настоящее время под контролем оккупационных войск остается район населенного пункта Дачное. Военные уточнили, что наступательная операция на Александровском направлении, которая продолжается с января 2026 года, находится в активной фазе.

Контроль над Днепропетровской областью восстановлен еще не полностью. Под оккупацией пока остается район населенного пункта Дачное. Боевые действия продолжаются,

– отметили представители командования.

Какие населенные пункты удалось деоккупировать

По информации аналитического проекта DeepState, в ходе наступления украинские защитники выбили врага из 19 населенных пунктов. Среди них – Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенка, Сичневое, Вороное, Терновое, Березовое, Степовое, Калиновское, Приволье, Злагода, Рыбное и Красногорское.

К операции привлечены различные подразделения украинских вооруженных сил. В частности, бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты выполняли задачи на территории Донецкой области, где принимали участие в освобождении Новохатского, Ялты, Филии, Грушевского, Зеленого Гая и Толстого.

В то же время бойцы 110-й отдельной механизированной бригады действовали совместно с подразделениями Десантно-штурмовых войск. Начальник отдела связи бригады майор Илья Коцуконь рассказал, что их силы помогали штурмовикам продвигаться и восстанавливать утраченные позиции.

Благодаря этим совместным действиям удалось вернуть контроль над Красновицким, Привольным, Злагодой и Рыбным.

В ходе наступательных действий российская армия понесла существенные потери в живой силе и технике. Значительный удар по позициям оккупантов нанесли военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

В свою очередь бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады успешно пополнили обменный фонд. Украинские десантники взяли в плен семерых российских военных, среди которых оказались иностранные наемники.

Напомним, ранее мы писали, что в целом в рамках контрнаступления на Александровском направлении украинские силы освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Президент Владимир Зеленский сообщал, что подразделения вернули под контроль Украины 745 квадратных километров территории.

По официальным данным, в ходе этой операции оккупационный контингент потерял что не менее 9550 российских военнослужащих убитыми, а еще более 6600 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.