В Днепропетровской области сокращают комендантский час. Новый график будет действовать с понедельника, 18 апреля.

Соответствующее решение обнародовал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Как изменится комендантский час на Днепропетровщине

С 18 апреля он будет действовать с 22:00 до 5:00.

Хорошая воскресная новость. С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час. Теперь он продлится с 22:00 до 5:00, – написал Резниченко.

Во время комендантского часа на улице и в других общественных местах нельзя находиться без специальных пропусков. Их выдают работникам Днепропетровской ОВА, правоохранителям, военным и т.д.

Напомним, ранее комендантский час на Днепропетровщине действовал с 21:00 до 6:00.

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