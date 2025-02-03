Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Что известно о деле с вымогательством денег у экс-чиновника

Правоохранители рассказали, что злоумышленники в течение определенного времени оказывали психологическое давление на потерпевшего, угрожая ему и его близким физической расправой.

Впоследствии мужчины прибегли к более радикальным действиям: привлекли пока неустановленных лиц и бросали во двор экс-заместителя мэра светошумовые гранаты. Также подозреваемые подожгли дом экс-чиновника и автомобиль.

Опасаясь за свою жизнь и безопасность семьи, потерпевший вынужден был согласиться на преступные требования,

– отметили в полиции.

Далее правоохранители задержали трех фигурантов дела во время получения от потерпевшего части "долга" в 22 000 долларов.

Полиция задержала 2 депутатов и криминального авторитета, которые требовали 60 тысяч долларов от экс-заместителя мэра в Днепропетровской области / Фото Нацполиции

"В целом криминальный авторитет и двое действующих депутатов одного из городских советов – руководители коммунальных предприятий – требовали 60 000 долларов. Они утверждали, что эту сумму им якобы задолжал экс-заместитель городского головы", – написали полицейские.

В конце концов следователи, основываясь на собранных доказательствах, объявили 3 мужчинам подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о вымогательстве. Суд отправил всех подозреваемых под стражу.

Сейчас продолжаются дальнейшие действия для установления всех лиц, причастных к этому преступлению. Досудебное расследование по этому делу еще продолжается.