Днепровская тероборона отбила наступление россиян и захватила трофейную технику

Бойцы территориальной обороны продолжают защищать Украину от российского нашествия. И при этом приобретают трофейную технику, которая вскоре будет использована против оккупантов.

Своими трофеями похвасталось и подразделение Днепровской территориальной обороны. Бойцам удалось отбить наступление противника на одном из южных направлений.

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После боя в руки украинских воинов попали АК-12, ПТУР и 120-миллиметровый миномет. Последний хоть и получил повреждение, но пригоден к бою.

"И пусть московиты не переживают, оба оставленных ими ящика мин мы вскоре вернем им в полном объеме. И даже своих добавим", – предупредили бойцы оккупантов.

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