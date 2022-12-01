Российский инженер провел месяц в оккупированном Мариуполе и работал на строительстве. В своих записях тот рассказал об отношении местных и впечатлениях от руин вместо города.

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Я здесь оккупант, никто меня сюда не звал, хотя, может, кто-то и звал, но точно не 99% проголосовавших "за",

– написал инженер.

Он отметил, что от большинства людей ловил презрительные взгляды. А кран их крановщика дважды миновали растяжками.

Инженер признал, что россиянам в Мариуполе не рады

"Вывод напрашивается только один: "нам здесь не рады", – добавил оккупант.

Издание назвало мужчину Андреем Ивановым, отметив, что имя изменено.

Он приехал в Мариуполь осенью и увидел разрушенный его согражданами город. Командировка мужчины длилась месяц – и, по его словам, он считал дни, когда вернется домой.

"Боялся, что его здесь могут убить и иметь на это право"

Иванов рассказал, как в первый день, когда он только приехал, его постоянно трясло от страха – он увидел уничтоженный россиянами город, военных – какие "настоящие дети" – с автоматами, женщину у разрушенной многоэтажки, которая называла россиян оккупантами и кричала, что они принесли много горя.

Инженер писал, что отношение местных к россиянам "скорее негативное", что он это "прекрасно понимал", и что боялся, что его "могут здесь убить и по факту будут иметь на это полное право".

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Как живет Мариуполь

Россияне объявили о плане снести в городе 147 домов еще в этом году, пострадавших в результате обстрелов и боевых действий, а всего они хотят демонтировать около тысячи зданий.

Между тем оккупанты продолжают строить новые дома, но делают это гораздо медленнее, чем сносят. Поэтому люди, живущие в тех домах, которые оккупанты решили снести, должны искать, где жить.

Под завалами сносящихся домов захватчики нередко находят трупы погибших. Их везут на кладбище и закапывают в братские могилы, даже не пытаясь установить личности.

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