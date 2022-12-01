Російський інженер провів місяць в окупованому Маріуполі і працював на будівництві. У своїх записах той розповів про ставлення місцевих та враження від руїн замість міста.

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Я тут окупант, ніхто мене сюди не кликав, хоча, може, хтось і кликав, але точно не 99% тих, хто проголосував "за",

– написав інженер.

Він зазначив, що від більшості людей ловив презирливі погляди. А кран їхнього кранівника двічі мінували розтяжками.

Інженер визнав, що росіянам у Маріуполі не раді

"Висновок напрошується тільки один: "нам тут не раді", – додав окупант.

Видання назвало чоловіка Андрієм Івановим, зазначивши, що ім'я змінене.

Він приїхав до Маріуполя восени і побачив зруйноване його співгромадянами місто. Відрядження чоловіка тривало місяць – і, за його словами, він рахував дні, коли повернеться додому.

"Боявся, що його тут можуть вбити і матимуть на це право"

Іванов розповів, як у перший день, коли він лиш приїхав, його постійно трусило від страху – він побачив знищене росіянами місто, військових – які "справжні діти" – з автоматами, жінку біля зруйнованої багатоповерхівки, яка називала росіян окупантами та кричала, що вони принесли багато горя.

Інженер писав, що ставлення місцевих до росіян "скоріше негативне", що він це "прекрасно розумів", і що боявся, що його "можуть тут вбити, і по факту матимуть на це повне право".

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Як живе Маріуполь

Росіяни оголосили про план знести у місті 147 будинків ще цього року, які постраждали унаслідок обстрілів і бойових дій, а загалом вони хочуть демонтувати близько тисячі будівель.

Тим часом окупанти продовжують будувати нові будинки, але роблять це значно повільніше, ніж зносять. Тож люди, які мешкають у тих будинках, які окупанти вирішили знести, мають шукати, де жити.

Під завалами будинків, які зносять, загарбники нерідко знаходять трупи загиблих. Їх везуть на кладовище та закопують у братських могил, навіть не намагаючись встановити особи.

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