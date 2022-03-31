Дневные обстрелы в Северодонецке и Лисичанске: два человека погибли, еще двоих спасли

В Северодонецке и Лисичанске в Луганской области днем продолжались обстрелы. К сожалению, погибли два человека.

Утром спасатели обнаружили тело погибшего под завалами дома в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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А днем ​​под обстрелы попали микрорайоны Северодонецка – три многоэтажки охватило пламя, в некоторых из них были заблокированы люди. Двух удалось вовремя спасти, еще один, к сожалению, погиб,

– сообщил он.

По словам Гайдая, вечером россияне снова открыли огонь по центру Лисичанска. Они повредили здание коммунальной службы.

Также за день спасатели помогли подвезти гуманитарную помощь, эвакуировать людей и перевезти 3 раненых жителей Новотошкивского в больницу.

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