По состоянию на среду, 7 апреля, Карпаты снова заснежило. Кроме того, температура воздуха в горах опустилась ниже нуля. В частности, на вершине Черногоры зафиксировали -13 градусов.

Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что на вершине горы Поп Иван – ветрено. Актуально Зима посреди весны: цветущие деревья на Закарпатье покрыло снегом – фото По состоянию на 08:20, 07.04.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 13 метров в секунду температура воздуха -13 градусов, мелкий снег,

– говорится в сообщении. Какая ситуация на других вершинах Кроме того, в Карпатах заснежило вершины гор: Пожижевская, Плай, Драгобрат. Спасатели объявили о ІІІ уровне снеголавинной опасности. На вершине Пожижевской зафиксировали более -9 градусов мороза. Высота снежного покрова – до 167 сантиметров.

зафиксировали более -9 градусов мороза. Высота снежного покрова – до 167 сантиметров. На вершине Плая – более -8 градусов мороза. Высота снежного покрова – до 70 сантиметров.

– более -8 градусов мороза. Высота снежного покрова – до 70 сантиметров. На вершине Драгобрата – более -6 градусов мороза. Высота снежного покрова – 153 сантиметра.

Карпаты заснежило / Фото Вадима Сланько Карпаты замело: смотрите видео