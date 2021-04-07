До -13 градусов: в Карпаты вернулась настоящая зима – фото, видео
По состоянию на среду, 7 апреля, Карпаты снова заснежило. Кроме того, температура воздуха в горах опустилась ниже нуля. В частности, на вершине Черногоры зафиксировали -13 градусов.
Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что на вершине горы Поп Иван – ветрено.
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По состоянию на 08:20, 07.04.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 13 метров в секунду температура воздуха -13 градусов, мелкий снег,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на других вершинах
Кроме того, в Карпатах заснежило вершины гор: Пожижевская, Плай, Драгобрат. Спасатели объявили о ІІІ уровне снеголавинной опасности.
- На вершине Пожижевской зафиксировали более -9 градусов мороза. Высота снежного покрова – до 167 сантиметров.
- На вершине Плая – более -8 градусов мороза. Высота снежного покрова – до 70 сантиметров.
- На вершине Драгобрата – более -6 градусов мороза. Высота снежного покрова – 153 сантиметра.
Карпаты заснежило / Фото Вадима Сланько
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