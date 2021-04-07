Станом на середу, 7 квітня, Карпати знову засніжило. Окрім того, температура повітря у горах опустилася нижче нуля. Зокрема, на вершині Чорногори зафіксували -13 градусів.

Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що на вершині гори Піп Іван – вітряно. Актуально Зима посеред весни: квітучі дерева на Закарпатті вкрило снігом – фото Станом на 08:20, 07.04.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 13 метрів за секунду температура повітря -13 градусів, дрібний сніг,

– мовиться у повідомленні. Яка ситуація на інших вершинах Окрім того, у Карпатах засніжило вершини гір: Пожижевська, Плай, Драгобрат. Рятувальники оголосили про ІІІ рівень сніголавинної небезпеки. На вершині Пожижевської зафіксували понад -9 градусів морозу. Висота снігового покриву – до 167 сантиметрів.

зафіксували понад -9 градусів морозу. Висота снігового покриву – до 167 сантиметрів. На вершині Плаю – понад -8 градусів морозу. Висота снігового покриву – до 70 сантиметрів.

– понад -8 градусів морозу. Висота снігового покриву – до 70 сантиметрів. На вершині Драгобрату – понад -6 градусів морозу. Висота снігового покриву – 153 сантиметрів.

Карпати засніжило / Фото Вадима Сланька Карпати замело: дивіться відео