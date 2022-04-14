Чтобы его отстроить, понадобится до двух лет. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Внимание Россияне создали условия, чтобы мариупольцы не могли эвакуироваться на свободную часть Украины

Хотя прогнозировать что-то сейчас сложно. Поскольку Мариуполь – это город, который нужно снова строить и проектировать.

Сколько займет время построить Мариуполь

По словам Курбакова, ситуация с предприятиями тоже сложная. Там трудно что-либо прогнозировать.

Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет полностью построить,

– отметил министр.

И подчеркнул, что это можно сделать при нескольких условиях:

если есть соответствующее финансирование;

если есть соответствующие проектные команды, работающие над этим;

и если нет бюрократии.