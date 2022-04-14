Чтобы его отстроить, понадобится до двух лет. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Внимание Россияне создали условия, чтобы мариупольцы не могли эвакуироваться на свободную часть Украины
Хотя прогнозировать что-то сейчас сложно. Поскольку Мариуполь – это город, который нужно снова строить и проектировать.
Сколько займет время построить Мариуполь
По словам Курбакова, ситуация с предприятиями тоже сложная. Там трудно что-либо прогнозировать.
Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет полностью построить,
– отметил министр.
И подчеркнул, что это можно сделать при нескольких условиях:
- если есть соответствующее финансирование;
- если есть соответствующие проектные команды, работающие над этим;
- и если нет бюрократии.
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