Чтобы его отстроить, понадобится до двух лет. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Хотя прогнозировать что-то сейчас сложно. Поскольку Мариуполь – это город, который нужно снова строить и проектировать.

Сколько займет время построить Мариуполь

По словам Курбакова, ситуация с предприятиями тоже сложная. Там трудно что-либо прогнозировать.

Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет полностью построить,
– отметил министр.

И подчеркнул, что это можно сделать при нескольких условиях:

  • если есть соответствующее финансирование;
  • если есть соответствующие проектные команды, работающие над этим;
  • и если нет бюрократии.

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