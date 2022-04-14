Щоб його відбудувати знадобиться до двох років. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Хоча, прогнозувати щось зараз важко. Оскільки Маріуполь – це місто, яке потрібно заново будувати і проєктувати.

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За словами Курбакова, ситуація з підприємствами також складна. Там важко щось прогнозувати.

Цивільні об'єкти, житлові будинки, я вважаю, що можна усе до двох років повністю побудувати,

– зазначив міністр.

І наголосив, що це можна зробити за декількох умов:

якщо є відповідне фінансування;

якщо є відповідні проєктні команди, які працюють над цим;

і якщо немає бюрократії.

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