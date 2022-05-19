До 25% Харьковщины еще оккупированы, но каждый день показатель уменьшается, – Синегубов

Приблизительно 20-25% территории Харьковской области все еще находятся под российской оккупацией.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, сначала было оккупировано 22 территориальные общины, сейчас количество значительно меньше, и уменьшается с каждым днем.

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Чем дальше, тем труднее

В то же время глава области объяснил, что продвигаться дальше и освобождать следующие оккупированные территории все сложнее. Это связано с тем, что враг сейчас сосредоточил все свои силы и внимание на удержании позиций.

То есть это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл и отошел, изменив свою тактику. Здесь он держится — и мы, ценой жизней наших защитников, боремся за каждый метр нашей территории,

– объяснил Синегубов.

Все благодаря успешным контратакам

Напомним, что 16 мая в Минобороны заявили, что Вооруженные Силы Украины почти полностью освободили Харьковскую область благодаря успешному контрнаступлению и уже на пути к границе с Россией. По словам Анны Маляр, ВСУ уже вскоре смогут продвинуться вплотную к украинской границе, в частности, на этом участке уже происходят эти противостояния. Заместитель министра обороны объяснила, что оттеснять оккупантов с украинских территорий помогают сразу несколько контратак, которые украинские военные проводят одновременно.

В частности, сегодня стало известно, что украинские защитники на Харьковском направлении в период с 5 мая освободили уже 23 города и села.

Однако Генштаб ВСУ отмечал, что российские оккупанты пытаются вести контрнаступление, чтобы вернуть утраченные позиции. Также враг активно обстреливает населенные пункты Харьковщины и сам город.

Россияне продолжают обстреливать Харьковщину

Сегодня, 19 мая, в 4 утра захватчики снова коварно обстреляли Киевский район Харькова. Также уже вторые сутки подряд российские оккупанты атакуют село Циркуны Харьковского района. В результате обстрела повреждены два частных дома. Также известно, что за прошедшие сутки россияне обстреляли Лозовский район. Там ранения получила 63-летняя женщина, которую в ночь на 19 мая госпитализировали.

Кроме этого, за последние сутки российские оккупанты обстреливали Прудянку и Ольховатку, в результате атаки ранения получили 3 гражданских. Еще три человека получили ранения из-за обстрелов Салтовки и Пятихаток.

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