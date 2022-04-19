До 30% украинской инфраструктуры разрушены войной, – Кубраков

Только за 54 дня полномасштабного вторжения города Украины подверглись очень многим разрушениям. Россия уже уничтожила 30% всей инфраструктуры.

Но все можно вернуть ориентировочно за 2 года. Об этом 18 апреля сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Какие именно есть разрушения

Чтобы начать восстановление, нужно иметь не менее 100 миллиардов долларов. Эти деньги наша страна планирует брать из нескольких источников.

Речь идет о конкретном разрушительном влиянии российской агрессии на инфраструктурные объекты:

свыше 8 тысяч километров дорог;

свыше 300 мостов;

десятки взорванных железнодорожных мостов.

Однако, если учитывать уничтожение домов и транспорта, то это гораздо больший урон. Суммарно кремлевские атаки нанесли Украине ущерб в 500 миллиардов долларов.

Фактически все составляющие нашей транспортной инфраструктуры в той либо другой форме пострадали. 20-30% всей инфраструктуры с разной степенью повреждения и разным уровнем разрушения,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что на территориях, которые отбили наши войска, уже начались реконструкции. Там частично ремонтируют дороги и создают временные переправы через реки.

Кто заплатит за восстановление

Кубраков акцентировал, что ожидает поддержки отстройки от стран Запада. Однако это не единственный вариант финансирования. В первую очередь, будут прилагать усилия, чтобы взыскать компенсацию с активов России.

Они ведь сейчас заморожены практически во всех крупных странах. Следовательно, нужно только разработать эффективный механизм изъятия средств в пользу Украины.

Я считаю, что это справедливо, такой механизм никогда не использовался... Прецедентов еще не было. Был ли прецедент нападения одной страны на другую в 21 веке?

– спросил Кубраков.

Следует отметить, что в США уже разрабатывают соответствующий законопроект. Вероятно, чтобы забрать кровавые деньги Кремля, Украине придется только подать на Россию в американский суд.

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