"Мексиканец" рассказал о "крышевании" колл-центров и роли Татарова и Кравченко

На записях НАБУ он фигурирует как "Мексиканец". Об этом он рассказал в интервью Василию Тимошенко

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Что сказал Буркин?

Во время разговора мужчина не показывал своего лица. Фигурант выразил готовность сотрудничать с НАБУ и САП и заключить сделку со следствием.

По его словам, в Украине действовало около 1500 мошеннических колл-центров. "Офисы" приносили в страну 20 миллиардов долларов прибыли ежегодно. Также Буркин упомянул об отдельных офисах, которые специализировались на обмане граждан США. По словам фигуранта, такие колл-центры могли приносить от 5 до 10 миллионов долларов прибыли, хотя точный период получения этих средств он не назвал.

"Мексиканец" – гражданин России, который сбежал в Украину после объявления его в розыск в 2016 году и создал транснациональный наркокартель "Химпром". В 2019 году украинские правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело.

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Подозреваемый пояснил, что за штат из 50 сотрудников силовики ежемесячно вымогали за "крышу" 21 тысячу долларов. Эту сумму поровну делили между собой представители СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора, каждое ведомство получало по 7 тысяч долларов. Если же масштабы колл-центра были больше, суммы выплат росли пропорционально количеству персонала.

По утверждению фигуранта, к сбору средств был причастен бывший чиновник Офиса генпрокурора Сергей Кропива, который якобы передавал часть денег тогдашнему генпрокурору Руслану Кравченко. Сам Кравченко ранее отрицал какую-либо причастность к прикрытию нелегальных офисов. Кроме того, "Мексиканец" обвинил бывшего чиновника администрации Виктора Януковича, а также действующего заместителя главы ОП Олега Татарова в создании системы прикрытия колл-центров и получении от них средств.

Также фигурант прокомментировал обнародованные разговоры о возможности облить кислотой журналиста Дениса Бигуса. По его словам, эти обсуждения якобы были блефом, с помощью которого он "пытался повлиять на сотрудников спецслужбы".

По информации НАБУ, Буркин владел сетью U420 и готовил физическую расправу над Денисом Бигусом. Злоумышленники планировали остановить расследование о продаже наркотических веществ. На записях антикоррупционных органов злоумышленник предлагал облить журналиста кислотой.