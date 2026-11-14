"Мексиканець" розповів про "кришування" колцентрів та роль Татарова й Кравченка

На плівках НАБУ він фігурує як "Мексиканець". Про це він розповів у інтерв'ю Василю Тимошенку

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Що сказав Буркін?

Під час розмови чоловік не показував свого обличчя. Фігурант висловив готовність співпрацювати з НАБУ і САП та укласти угоду зі слідством.

За його словами, в Україні діяло близько 1500 шахрайських колцентрів. "Офіси" приносили в країну 20 мільярдів доларів прибутку щороку. Також Буркін згадав про окремі офіси, які спеціалізувалися на ошукуванні громадян США. За словами фігуранта, такі колцентри могли приносити від 5 до 10 мільйонів доларів прибутку, хоча точний період отримання цих коштів він не назвав.

"Мексиканець" є громадянином Росії, який утік до України після оголошення в розшук у 2016 році та створив транснаціональний наркокартель "Хімпром". У 2019 році проти нього відкрили кримінальну справу українські правоохоронці.

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Підозрюваний пояснив, що за штат з 50 працівників щомісяця силовики вимагали за "кришування" 21 тисячу доларів. Цю суму порівну ділили між собою представники СБУ, Нацполіції та Офіс Генпрокурора, кожне відомство отримувало по 7 тисяч доларів. Якщо ж масштаби колцентру були більшими, суми виплат зростали пропорційно до кількості персоналу.

За твердженням фігуранта, до збору коштів був причетний колишній посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива, який нібито передавав частину грошей тодішньому генпрокурору Руслану Кравченку. Сам Кравченко раніше заперечував будь-яку причетність до прикриття нелегальних офісів. Крім того, "Мексиканець" звинуватив колишнього чиновника адміністрації Віктора Януковича та й чинного заступника Керівника ОП Олега Татарова у побудові системи прикриття колцентрів та одержанні коштів від них.

Також фігурант прокоментував оприлюднені розмови щодо можливості облити кислотою журналіста Дениса Бігуса. За його словами, ці обговорення нібито були блефом, за допомогою якого він "намагався впливати на працівників спецслужби".

За інформацією НАБУ, Буркін володів мережею U420 та готував фізичну розправу над Денисом Бігусом. Зловмисники планували зупинити розслідування про продаж наркотичних речовин. На плівках антикорупційних органів зловмисник пропонував облити журналіста кислотою.