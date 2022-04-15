До 9 мая не вижу предпосылок для прекращения огня, – Ягун об увеличении интенсивности атак

Интенсивность боев впоследствии может прекратиться и перейти в негорячую фазу. Это случится только если есть переговоры и подписываются документы о прекращении огня.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Виктор Ягун. Он отметил, что конфликт может быть тлеющим, когда подпишут что-то похожее на Минские соглашения.

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"Надеюсь, что так не случится, потому что не выгодно покидать территории под оккупацией, потому что видим, как россияне издеваются над нашими людьми и сколько преступлений они совершили в тех местах, которые мы освободили", – сказал эксперт.

У оккупантов есть задача

По словам Ягуна, для россиян нет значения, будь то Север или Юг Украины. Они действуют везде одинаково жестоко.

Российским войскам дали задание одержать какую-нибудь победу до 9 мая. Они точно не будут останавливаться и будут повышать интенсивность. Я не вижу предпосылок для прекращения огня,

– заявил военный эксперт.

Заметьте – Ягун о действиях российской армии: смотрите видео