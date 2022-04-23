До 9 мая у них ничего не получится, – Арестович о действиях оккупантов на Востоке

Российское руководство надеется одержать хоть какие-нибудь победы до 9 мая. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, почему у оккупантов ничего не получится.

Успехи захватчиков за прошедшие 3 недели – ничтожны. Об этом Арестович заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

По теме Круче Чернобыевки: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Херсонщине, – Арестович

Россияне без успеха до 9 мая

Арестович рассказал, что сначала захватчики взяли Изюм, после чего были почти 2 недели боев и пауза. Затем в течение 12 дней происходило наступление, после этого снова пауза, одновременное наступление на Юге и снова пауза. Затем началось одновременное наступление на Юге и на запорожском направлении.

Вся эта история длится уже 3,5 недели. Однако даже если мы посчитаем, что 5 дней назад они начали это наступление, столь полноценное, успехи – ничтожны для такой концентрации войск, а самое главное – успехи (никчемные – 24 канал) в соответствии с заданием и их выполнением. Поэтому до 9 мая таким образом они могут ничего особо не получить,

– заметил советник главы ОП.

По его словам, оккупанты, вероятно, могут занять 3 села, из которых отойдут украинские войска, чтобы не попадать под удары авиации и артиллерии. На этом – все.

"А может, что-то у них и получится по стечению обстоятельств – наш командир затупит, талантливый у них найдется. Как-то так повезет и проскочит куда-нибудь. Здесь надо понимать, что оперативного успеха там не будет независимо от тактических успехов. Я это говорил, говорю и буду говорить", – добавил Арестович.

По его словам, получить оперативные успехи невозможно с теми силами, которые есть у захватчиков. Даже если представить самую черную картину для ВСУ – оккупанты добились тактического успеха, захватили 5 – 6 населенных пунктов, объявили о страшной победе – то выход к границам Луганской и Донецкой областей и надежный контроль вызывают у Арестовича глубокие обоснованные сомнения.

Стоит посмотреть – захват Юга Украины: у России есть желание, но нет возможности