И до Херсона дойдет очередь, – Арестович о деоккупации украинских городов

Алексей Арестович заверил, что все украинские города будут деоккупированы. Просто это может занять время.

Противника разгромят на Севере и Востоке от Херсона. Тогда, по словам Арестовича, очередь дойдет до Херсона.

Важно Коварный замысел, чтобы потом для россиян был "сюрприз", – Арестович о сухих сообщениях Генштаба

Надо трезво пережить происходящее. Весь мир помнит о херсонцах, о мариупольцах, харьковчанах,

– подчеркнул Арестович.

Он добавил, что следует сохранять спокойствие и помнить "мы лупим оккупантов, а не они нас".