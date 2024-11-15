Кого могут мобилизовать сейчас, согласно действующему законодательству, и какой предельный возраст призыва на службу – рассказывает 24 Канал.

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До какого возраста могут мобилизовать

В общем, мобилизовать могут военнообязанных от 18 до 60 лет. В то же время категорию мужчин от 18 до 25 лет не мобилизуют принудительно, они могут присоединиться к армии только добровольно.

Поэтому, призвать на службу могут следующие категории:

тех, кто закончил военную кафедру, стал офицером запаса и не продолжает обучение в магистратуре

тех, кто отслужил срочную службу (за исключением последней демобилизации срочников в 2024 году, их могут призвать только через год)

тех, кто имел статус "непригоден в мирное время" или "ограниченно пригоден в военное время" (выше было указано, что они должны пройти комиссию, и если установят статус "пригоден", их могут мобилизовать).

Стоит обратить внимание и на мобилизацию мужчин от 50 лет. Так, эта категория военнообязанных может быть призвана на службу только по распоряжению Генштаба ВСУ. Федор Вениславский ранее отмечал, что отдельное распоряжение выдают на конкретное лицо с указанием всех данных. Фактически, принудительно мобилизовать мужчину старше 50 лет не могут.

В то же время в ТЦК добавляют, что закон о воинской обязанности и военной службе предусматривает, что военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призванными на военную службу по мобилизации.

А по "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования,

– отметили в Волынском ТЦК и СП.