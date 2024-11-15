Кого можуть мобілізувати зараз, згідно з чинним законодавством, та який граничний вік призову на службу – розповідає 24 Канал.

Важливо У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби

До якого віку можуть мобілізувати

Загалом, мобілізувати можуть військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Водночас категорію чоловіків від 18 до 25 років не мобілізують примусово, вони можуть долучитися до війська лише добровільно.

Відтак, призвати на службу можуть наступні категорії:

тих, хто закінчив військову кафедру, став офіцером запасу та не продовжує навчання в магістратурі

тих, хто відслужив строкову службу (за винятком останньої демобілізації строковиків у 2024 році, їх можуть призвати лише через рік)

тих, хто мав статус "непридатний у мирний час" або "обмежено придатний у воєнний час" (вище було зазначено, що вони мають пройти комісію, і якщо встановлять статус "придатний", їх можуть мобілізувати).

Варто звернути увагу й на мобілізацію чоловіків від 50 років. Так, ця категорія військовозобов'язаних може бути призвана на службу лише за розпорядженням Генштабу ЗСУ. Федір Веніславський раніше наголошував, що окреме розпорядження видають на конкретну особу із зазначенням усіх даних. Фактично, примусово мобілізувати чоловіка старше 50 років не можуть.

Водночас у ТЦК додають, що закон про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що військовозобов'язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації.

А щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування,

– наголосили у Волинському ТЦК та СП.