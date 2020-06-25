Работники Киевской школы экономики занимаются моделированием и дают оценку распространения коронавируса в Украине. Как рассказал один из исследователей Юрий Ганиченко, разработанная модель показывает, что сейчас страна идет по так называемому желтыому сценарию. Это означает, что на конец года в Украине ожидается до 4 тысяч умерших от COVID-19.

Об этом Юрий Ганиченко рассказал в эфире 24 канала. И заметил: если страна продолжит идти по этому сценарию, то более жесткие ограничения уже будут возвращаться в области, которые делают отрицательный вклад в среднюю статистику по стране.

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По словам исследователя Киевской школы экономики, также есть альтернативный сценарий, который еще остается реальным для Украины – желто-зеленый. Он заключается в том, что сезонность на самом деле больше, чем сейчас наблюдается.

Но соблюдение противоэпидемических требований индивидуальной защиты – ношение масок, дезинфекция рук, социальное дистанцирование – меньше, чем предполагалось. Следовательно, если повысить соблюдение этих требований, то это позволит дополнительно сдерживать распространение заболеваемости.

При таком сценарии мы будем иметь на конец года 2,5 тысячи смертей и значительно мягче карантинные ограничения в течение лета. То есть, остаток лета мы сможем пройти без карантина,

- пояснил Юрий Ганиченко.

Он также отметил, что ослабление карантинных мер в Украине было своевременным. Ведь когда это происходило, Украина находилась на так называемом плато уже более 2 недель. Тогда было принято решение об ослаблении и о продлении адаптивного карантина, который позволяет реагировать на увеличение количества заболеваний.

"Наше исследование показывает, что именно с ослабления карантинных ограничений 11 мая и начался рост количества случаев в Украине", – рассказал исследователь Киевской школы экономики.

Что ослабили в Украине с 11 мая?

С 11 мая, по решению Кабмина, в стране начался новый этап ослабления карантина. В частности, возобновили работу: