Працівники Київської школи економіки займаються моделюванням і дають оцінку розповсюдження коронавірусу в Україні. Як розповів один з дослідників Юрій Ганиченко, розроблена модель показує, що наразі країна йде за так званим жовтим сценарієм. Це означає, що на кінець року в Україні очікується до 4 тисяч померлих від COVID-19.

Про це Юрій Ганиченко розповів в ефірі 24 каналу. І зауважив: якщо країна продовжить йти за цим сценарієм, то жорсткіші обмеження вже будуть повертатися до областей, які роблять негативний вклад в середню статистику по країні.

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За словами дослідника Київської школи економіки, також є альтернативний сценарій, який ще залишається реальним для України – жовто-зелений. Він полягає в тому, що сезонність насправді більша, ніж наразі спостерігається.

Але дотримання протиепідемічних вимог індивідуального захисту – носіння масок, дезінфекція рук, соціальне дистанціювання – менше, ніж передбачалося. Відтак, якщо підвищити дотримання цих вимог, то це дозволить стримувати додатково поширення захворюваності.

За такого сценарію ми матимемо на кінець року 2,5 тисячі смертей і значно м'якші карантинні обмеження протягом літа. Тобто, решту літа ми зможемо пройти без карантину,

– пояснив Юрій Ганиченко.

Він також відзначив, що послаблення карантинних заходів в Україні було своєчасним. Адже коли це відбувалося, Україна перебувала на так званому плато вже понад 2 тижні. Тоді було прийнято рішення про послаблення і про продовження адаптивного карантину, який дозволяє реагувати на збільшення кількості захворювань.

"Наше дослідження показує, що саме з послаблення карантинних обмежень 11 травня і розпочалося зростання кількості випадків в Україні", – розповів дослідник Київської школи економіки.