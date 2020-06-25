До кінця року від COVID-19 в Україні помре до 4 тисяч людей: прогноз Київської школи економіки
Працівники Київської школи економіки займаються моделюванням і дають оцінку розповсюдження коронавірусу в Україні. Як розповів один з дослідників Юрій Ганиченко, розроблена модель показує, що наразі країна йде за так званим жовтим сценарієм. Це означає, що на кінець року в Україні очікується до 4 тисяч померлих від COVID-19.
Про це Юрій Ганиченко розповів в ефірі 24 каналу. І зауважив: якщо країна продовжить йти за цим сценарієм, то жорсткіші обмеження вже будуть повертатися до областей, які роблять негативний вклад в середню статистику по країні.
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За словами дослідника Київської школи економіки, також є альтернативний сценарій, який ще залишається реальним для України – жовто-зелений. Він полягає в тому, що сезонність насправді більша, ніж наразі спостерігається.
Але дотримання протиепідемічних вимог індивідуального захисту – носіння масок, дезінфекція рук, соціальне дистанціювання – менше, ніж передбачалося. Відтак, якщо підвищити дотримання цих вимог, то це дозволить стримувати додатково поширення захворюваності.
За такого сценарію ми матимемо на кінець року 2,5 тисячі смертей і значно м'якші карантинні обмеження протягом літа. Тобто, решту літа ми зможемо пройти без карантину,
– пояснив Юрій Ганиченко.
Він також відзначив, що послаблення карантинних заходів в Україні було своєчасним. Адже коли це відбувалося, Україна перебувала на так званому плато вже понад 2 тижні. Тоді було прийнято рішення про послаблення і про продовження адаптивного карантину, який дозволяє реагувати на збільшення кількості захворювань.
"Наше дослідження показує, що саме з послаблення карантинних обмежень 11 травня і розпочалося зростання кількості випадків в Україні", – розповів дослідник Київської школи економіки.
Що послабили в Україні з 11 травня?З 11 травня, за рішенням Кабміну, в країні розпочався новий етап послаблення карантину. Зокрема, відновили роботу:
- парки і сквери, зони відпочинку;
- дитячі і спортивні майданчики;
- салони краси і перукарні;
- літні майданчики кафе і ресторанів;
- заклади громадського харчування на винос;
- оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
- нотаріуси, адвокати, юристи та психологи;
- заклади побутового обслуговування громадян;
- музеї і бібліотеки;
- дозволили тренування для професійних команд на закритих базах;
- стоматологічні кабінети;
- сервіси обслуговування побутової техніки;
- точки продажу преси, друкарні, редакції, логістичні підприємства у сфері доставки паперу та друкованих видань;
- дозволили здійснювати кіно- і відеозйомки за умови обмеження кількості осіб до 50 людей.