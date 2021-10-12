Об этом в программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, Россия более 7 лет пыталась навязать свою интерпретацию Минских соглашений и заставить Украину изменить Конституцию.

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Украина не будет повиноваться России

Однако в Кремле уже поняли, что их тактика провалилась. Произошло это в самый неожиданный момент, ведь российским властям казалось, что они уже и самого Джозефа Байдена и США смогли завербовать.

По словам Пионтковского, Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Лавров будут постоянно крутиться на крючке оккупации Крыма и ОРДЛО. Сейчас они просто не понимают, что с этим делать, ведь Украина повиноваться не будет.

До последней секунды своей политической и физической жизни Путин не слезет,

– заявил русский публицист.

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Программа "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео

Что этому предшествовало