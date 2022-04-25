До последнего надеялись, что железнодорожник в Казатине жив, но его нашли под обломками

Россияне утром 25 апреля атаковали Казатин Винницкой области. Раненые и погибшие есть среди железнодорожников.

Об этом сказал в эфире телеканала "Рада" глава правления Укрзализныци Александр Камышин, передает 24 канал.

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"Мы до последнего надеялись, что один железнодорожник, который оставался у нас утром и его считали пропавшим без вести, остался жив. Однако его нашли под обломками одной из станций. Он погиб", – сказал Камышин.

Уничтожают железную дорогу

По словам Камышина, также есть 4 раненых железнодорожника разной степени тяжести. Он отметил, что за всю историю войны это самый тяжелый удар от российских врагов.

Это системный удар по пяти станциям. Все ракетные удары были в течение одного часа. К сожалению, видим, что враг продолжает системно бить железнодорожную инфраструктуру,

– сказал Камышин.

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