Усов уничтожил значительное количество вражеской техники под Киевом
В Генштабе ВСУ сообщили, что старший лейтенант Усов погиб 11 марта. Украинский военный ушел из жизни, в результате танкового боя под Киевом.
Кстати На Донбассе украинские военные отбили 7 вражеских атак и уничтожили 8 танков
Герой Украины посмертно отмечен орденом "Золотая Звезда". Он защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения российских захватчиков стал на защиту Киевщины.
В Генштабе сообщили, что Усов уничтожил значительное количество вражеской техники под Киевом.
Как погиб Герой Украины Павел Усов – видео
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