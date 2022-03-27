Усов уничтожил значительное количество вражеской техники под Киевом

В Генштабе ВСУ сообщили, что старший лейтенант Усов погиб 11 марта. Украинский военный ушел из жизни, в результате танкового боя под Киевом.

Кстати На Донбассе украинские военные отбили 7 вражеских атак и уничтожили 8 танков

Герой Украины посмертно отмечен орденом "Золотая Звезда". Он защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения российских захватчиков стал на защиту Киевщины.

В Генштабе сообщили, что Усов уничтожил значительное количество вражеской техники под Киевом.

Как погиб Герой Украины Павел Усов – видео

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