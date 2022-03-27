Усов знищив значну кількість ворожої техніки під Києвом
У Генштабі ЗСУ повідомили, що старший лейтенант Усов загинув 11-го березня. Український військовий пішов з життя, внаслідок танкового бою під Києвом.
До речі На Донбасі українські військові відбили 7 ворожих атак і знищили 8 танків
Герой України посмертно відзначений орденом "Золота Зірка". Він боронив Луганщину та Донеччину, а з початком повномасштабного вторгнення російських загарбників – став на захист Київщини.
У Генштабі повідомили, що Усов знищив значну кількість ворожої техніки під Києвом.
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