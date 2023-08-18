Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Канала, что такие условия содержания Суровикина могут свидетельствовать о том, что он до сих пор остается полезным Путину. При необходимости его могут использовать для выполнения определенных задач.

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Важность Суровикина для Кремля

Бывший командующий оккупационными войсками России Суровикин относится к когорте людей, которые могут выполнить любые задачи и сделать это качественно. А главное – не выходя за рамки, в которые его поставили. В качестве такого генерала он еще может понадобиться Кремлю.

Суровикину дали время "отсидеться". Если он будет держать язык за зубами и не лезть в информационное пространство, его могут снова вернуть. Сейчас нужна информационная блокада, его вывели из информационного потока для того, чтобы о нем пока забыли,

– сказал военный эксперт.

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Дадут ли Суровикину второй шанс

Роман Свитан отмечает, что в ситуации с российским генералом все будет зависеть от нужд Кремля. Его могут несколько раз использовать, а затем снова забыть. Также возможно, что Суровикину будет поручено выполнять долговременную задачу.

Возможности Суровикина для военно-политического руководства России ясны. Пока в нем нет нужды, но это не значит, что она не появится в будущем,

– заметил Роман Свитан.

Справка. Генерал Сергей Суровикин – бывший командующий российскими силами вторжения в Украину. Именно ему приписывают идею наносить массированные ракетные удары по инфраструктуре. В январе 2023 году он стал командующим ВКС России.

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