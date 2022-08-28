Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что у россиян серьезно просело восточное направление, так как у них большие потери.
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Поэтому новоиспеченные армейцы должны усилить саму восточную группировку врага, а также изюмское направление.
После битвы за Северодонецк и Лисичанск, после многочисленных потерь и истощения войск противника, оккупанты никак не могут выйти на ту боевую способность, которая у них была до этих противостояний,
– убежден Александр Мусиенко.
По словам эксперта, россияне используют вновь созданные подразделения для собственного усиления на восточном направлении, ведь от них там мало, что осталось.
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Добровольческие батальоны развернут в специальных общевойсковых подразделениях. Вероятно, они будут пытаться наступать на Донецком и Южном направлениях.
В американском Институте изучения войны рассказали, что добровольческие батальоны, формируемые россией, разделили на две общие группы.
- Некоторые из них отправляются на передовую, как только завершат сокращенную начальную подготовку.
- Другие – объединяются в новый 3-й армейский корпус.