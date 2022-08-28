Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що у росіян серйозно просів східний напрямок, позаяк у них великі втрати.

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Тому новоспечені армійці мали б посилити саме східне угрупування ворога, а також ізюмський напрямок.

Після битви за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, після численних втрат і виснаження військ противника, окупанти ніяк не можуть вийти на ту бойову спроможність, яка у них була до цих протистоянь,

– переконаний Олександр Мусієнко.

За словами експерта, росіяни використають новостворені підрозділи для власного підсилення на східному напрямку, адже від них там мало, що залишилось.

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Добровольчі батальйони розгорнуть в спеціальних загальновійськових підрозділах. Ймовірно, вони намагатимуться наступати на Донецькому та Південному напрямках.

В американському Інституті вивчення війни розповіли, що добровольчі батальйони, які формує росія, розділили на дві загальні групи.