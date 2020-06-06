Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на страйки об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. И рассказал, считает ли его мощным министром.

Вопрос про Авакова Зеленскому задали во время общения с журналистами, видео которого опубликовала "Украинская правда". У него спросили, до сих пор ли он считает Авакова мощным министром. И что он думает о протестах против него.

До сих пор нет лучшего министра. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю из-за чего забастовки,

– заявил Зеленский.

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Ключевое дело для Авакова

По словам Зеленского, Аваков должен довести дело о гибели журналиста Павла Шеремета до конца. Ведь именно он является стейкхолдером (заинтересованная либо причастная к делу сторона).

"Если человек взялся за какое-то реальное, сенсационное, громкое дело, он должен его довести и не должен его бросать. Такая же ситуация с господином Арсеном Борисовичем. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Потому что для общества он его стейкхолдер. И он должен это довести до конца", – заявил Зеленский.

"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Что об этом деле говорит Аваков

Сам министр считает, что "расследование этого дела никак не связано с персоналиями, карьерами его (Авакова – 24 канал) или других чиновников или полицейских". Такое мнение он высказал во время выступления в Раде в пятницу, 5 июня.

Протесты против Авакова

Когда Аваков выступал в Раде, под стенами парламента в Киеве, а также в других украинских городах, прокатилась волна протестов. Их участники требовали отставки Авакова. Причиной стали несколько резонансных дел в Украине.

Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке, в котором подозревают двух полицейских.

Стрельба в Броварах с участием около сотни человек.

Расследование дела об убийстве Кирилла Тлявова, где подозреваемые – работники полиции.

Провалена реформа полиции, где немало бывших правоохранителей возобновились на своих должностях через суд.

После выступления Авакова в Раде депутаты зарегистрировали постановление о его отставке.

Стоит отметить, что за день до выступления Авакова в Раде ГБР разоблачила начальника отдела полиции в Павлограде и еще шестерых полицейских в том, что они с угрозами насилия или за наркотики заставляли людей совершать преступления, которые впоследствии раскрывали. Таким образом они улучшали статистику раскрытых преступлений в участке.