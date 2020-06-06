Президент України відреагував на страйки щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Володимир Зеленський розповів, чи вважає його потужним міністром.

Питання про Авакова Зеленському поставили під час спілкування з журналістами, відео з якого опублікувала "Українська правда". В нього спитали, чи досі він вважає Авакова потужним міністром і що думає про протести проти нього.

Досі немає кращого міністра. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Я розумію через що страйки,

– заявив Зеленський.

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Ключова справа для Авакова

За словами Зеленського, Аваков повинен довести справу про загибель журналіста Павла Шеремета до кінця. Адже саме він є стейкхолдером (зацікавлена або причетна до справи сторона).

"Якщо людина взялася за якусь реальну, сенсаційну, гучну справу, вона повинна її довести та не повинна її кидати. Така сама ситуація з паном Арсеном Борисовичем. Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. Тому що для суспільства він її стейкхолдер. І він повинен це довести до кінця", – заявив Зеленський.

"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Що про цю справу говорить Аваков

Сам міністр вважає, що "розслідування цієї справи ніяк не пов'язане з персоналіями, кар'єрами, його (Авакова, – 24 канал) чи інших чиновників або поліцейських". Таку думку він висловив під час виступу в Раді в п'ятницю, 5 червня.

Протести проти Авакова

Коли Аваков виступав у Раді, під стінами парламенту в Києві, а також інших українських міст, прокотилася хвиля протестів. Її учасники вимагали відставки Авакова. Причиною стали декілька резонансних справ в Україні.

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Стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.

Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.

Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.

Після виступу Авакова в Раді, депутати зареєстрували постанову про його відставку.

Варто відзначити, що за день до виступу Авакова в Раді, ДБР викрила начальника відділу поліції в Павлограді ат ше шістьох поліцейських в тому, що вони з погрозами насилля або за наркотики змушували людей вчиняти злочини, які згодом розкривали. В такий спосіб вони покращували статистику розкритих злочинів відділком.