Досі немає кращого міністра, – Зеленський назвав ключову справу для Авакова
Президент України відреагував на страйки щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Володимир Зеленський розповів, чи вважає його потужним міністром.
Питання про Авакова Зеленському поставили під час спілкування з журналістами, відео з якого опублікувала "Українська правда". В нього спитали, чи досі він вважає Авакова потужним міністром і що думає про протести проти нього.
Досі немає кращого міністра. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Я розумію через що страйки,
– заявив Зеленський.
Варте уваги Відставка Авакова: хто може зайняти його місце, якщо це трапиться
Ключова справа для Авакова
За словами Зеленського, Аваков повинен довести справу про загибель журналіста Павла Шеремета до кінця. Адже саме він є стейкхолдером (зацікавлена або причетна до справи сторона).
"Якщо людина взялася за якусь реальну, сенсаційну, гучну справу, вона повинна її довести та не повинна її кидати. Така сама ситуація з паном Арсеном Борисовичем. Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. Тому що для суспільства він її стейкхолдер. І він повинен це довести до кінця", – заявив Зеленський.
Що про цю справу говорить Аваков
Сам міністр вважає, що "розслідування цієї справи ніяк не пов'язане з персоналіями, кар'єрами, його (Авакова, – 24 канал) чи інших чиновників або поліцейських". Таку думку він висловив під час виступу в Раді в п'ятницю, 5 червня.
Протести проти Авакова
Коли Аваков виступав у Раді, під стінами парламенту в Києві, а також інших українських міст, прокотилася хвиля протестів. Її учасники вимагали відставки Авакова. Причиною стали декілька резонансних справ в Україні.
- Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських
- Стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.
- Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.
- Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.
Після виступу Авакова в Раді, депутати зареєстрували постанову про його відставку.
Варто відзначити, що за день до виступу Авакова в Раді, ДБР викрила начальника відділу поліції в Павлограді ат ше шістьох поліцейських в тому, що вони з погрозами насилля або за наркотики змушували людей вчиняти злочини, які згодом розкривали. В такий спосіб вони покращували статистику розкритих злочинів відділком.