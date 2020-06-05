Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета складна і містить приховані обставини. Водночас, слідство вже зібрало багато матеріалів і провело значну роботу.

Про це під час своєї доповіді в рамках години до уряду в парламенті розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише 24 канал.

Раніше Справа Шеремета: у Нацполіції заперечили, що змінили маршрути підозрюваним

Він переконував: розслідування цієї справи не пов’язане з його кар’єрою.

Слідство вважає, що має вичерпний набір аргументів для оголошення підозр. Розслідування цієї справи дуже серйозне, воно ніяк не пов'язане з персоналіями, кар'єрами, моєї чи інших чиновників або поліцейських. Не можу більш детально торкатися деталей справи, але епізод щодо трьох підозрюваних виділено окремо і передано до суду,

– наголосив Аваков.

Він також додав, що слідство щодо організаторів, замовників та співучасників убивства Шеремета ще триває.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета: