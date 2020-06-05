Слідство не пов’язане з моєю кар’єрою, – Аваков про справу Шеремета
Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета складна і містить приховані обставини. Водночас, слідство вже зібрало багато матеріалів і провело значну роботу.
Про це під час своєї доповіді в рамках години до уряду в парламенті розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише 24 канал.
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Він переконував: розслідування цієї справи не пов’язане з його кар’єрою.
Слідство вважає, що має вичерпний набір аргументів для оголошення підозр. Розслідування цієї справи дуже серйозне, воно ніяк не пов'язане з персоналіями, кар'єрами, моєї чи інших чиновників або поліцейських. Не можу більш детально торкатися деталей справи, але епізод щодо трьох підозрюваних виділено окремо і передано до суду,
– наголосив Аваков.
Він також додав, що слідство щодо організаторів, замовників та співучасників убивства Шеремета ще триває.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета:
- Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.
- Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".
- У скоєнні цього злочину звинуватили 5 добровольців та волонтерів: Юлію Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава та Інну Грищенків, а також Андрій Антоненка.