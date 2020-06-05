Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета сложное и содержит скрытые обстоятельства. Вместе с тем, следствие уже собрало много материалов и провело значительную работу.

Об этом во время своего доклада в рамках часа правительства в парламенте рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет 24 канал.

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Он убеждал: расследование этого дела не связано с его карьерой.

Следствие считает, что имеет исчерпывающий набор аргументов для объявления подозрений. Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или других чиновников или полицейских. Не могу более подробно касаться деталей дела, но эпизод в отношении троих подозреваемых выделен отдельно и передан в суд,

– подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что следствие в отношении организаторов, заказчиков и соучастников убийства Шеремета еще продолжается.

Что известно об убийстве Павла Шеремета: