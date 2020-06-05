Следствие не связано с моей карьерой, – Аваков о деле Шеремета
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета сложное и содержит скрытые обстоятельства. Вместе с тем, следствие уже собрало много материалов и провело значительную работу.
Об этом во время своего доклада в рамках часа правительства в парламенте рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет 24 канал.
Ранее Дело Шеремета: в Нацполиции отрицают, что изменили маршруты подозреваемым
Он убеждал: расследование этого дела не связано с его карьерой.
Следствие считает, что имеет исчерпывающий набор аргументов для объявления подозрений. Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или других чиновников или полицейских. Не могу более подробно касаться деталей дела, но эпизод в отношении троих подозреваемых выделен отдельно и передан в суд,
– подчеркнул Аваков.
Он также добавил, что следствие в отношении организаторов, заказчиков и соучастников убийства Шеремета еще продолжается.
Что известно об убийстве Павла Шеремета:
- Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.
- После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
- В совершении этого преступления обвинили 5 добровольцев и волонтеров: Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава и Инну Грищенко, а также Андрея Антоненко.