До сих пор есть существенный дефицит: какие перспективы возобновления энергосистемы Украины
Источник:Укрэнерго
7 декабря в Украине продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На Востоке страны – ситуация сложная.
Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетного удара в нескольких областях. Об этом сообщили в Укрэнерго.
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Какие перспективы возобновления энергосистемы Украины
Сейчас продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, которые отключались из-за повреждения электросетей, до плановых показателей.
Также сохраняется сложная ситуация на Востоке страны – 6 декабря враг повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки -17 градусов. Сейчас продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы.
Кроме того, ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях. Там налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам.
В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений,
– заявили в Укрэнерго.
Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуют следить за сообщениями облэнерго. Список облэнерго можно найти по ссылке.
"Это вынужденный шаг, примененный для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", – отметили в компании.
Отключение электроэнергии в Украине: последние новости
- Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий анонсировал массовые отключения 7 декабря. По его словам, в этот день у энергосистемы будет больший дефицит, чем до обстрела. Поэтому будут дополнительно ограничивать подачу электроэнергии как к предприятиям, так и бытовым потребителям.
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал, сколько еще украинцам придется жить с отключением света. По его словам, следует быть готовым, что соответствующая тенденция будет сохраняться до конца марта 2023 года.
- Кстати, жителей Киева предупредили о введении экстренного отключения света. К сожалению, по состоянию на утро 7 декабря стабилизационные графики не действуют.
- Также 7 декабря из-за российских террористических атак в Одессе происходят аварийные отключения света. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
- Кроме того, в Сумской и Полтавской областях дополнительно к графикам почасовых отключений, ввели графики аварийных отключений электроэнергии.