До сих пор есть существенный дефицит: какие перспективы возобновления энергосистемы Украины

7 декабря в Украине продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На Востоке страны – ситуация сложная.

Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетного удара в нескольких областях. Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Какие перспективы возобновления энергосистемы Украины

Сейчас продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, которые отключались из-за повреждения электросетей, до плановых показателей.

Также сохраняется сложная ситуация на Востоке страны – 6 декабря враг повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки -17 градусов. Сейчас продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы.

Кроме того, ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях. Там налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам.

В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений,

– заявили в Укрэнерго.

Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуют следить за сообщениями облэнерго. Список облэнерго можно найти по ссылке.

"Это вынужденный шаг, примененный для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", – отметили в компании.

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