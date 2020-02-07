До 17 градусов мороза в Карпатах: синоптик рассказала, когда ждать тепла

Температура воздуха в феврале прогнозируется выше средней нормы. Еще одного похолодания в ближайшие десять дней не будет.

Об этом 24 канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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На выходных в Украине ожидается холодная погода. Ночью температура минус 5-11. На востоке Украины и в Карпатах может опуститься до 15-17 градусов мороза. Дневная температура будет 0 – минус 6. Существенных осадков не будет. Постепенное потепление начнется с 10 февраля. Днем будет плюсовая температура – 0-5 градусов,

– отмечает Наталья Голеня.

В то же время, по словам специалиста, 10 февраля в Украину придет атмосферный фронт, который обусловит мокрый снег и дождь. 11-12 февраля практически по всей Украине будут осадки.

Украину накрыла непогода: что известно?

В Украине 4 – 6 февраля синоптики прогнозировали значительное ухудшение погодных условий. В Карпатах выпал дождь и мокрый снег, дует сильный ветер. Возможны метели и снежные заносы. Непогода накрыла центральные области, а также восток и юг. Из-за непогоды ситуация на дорогах Украины крайне опасна.