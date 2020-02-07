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      До 17 градусів морозу у Карпатах: синоптик розповіла, коли чекати тепла

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      Температура в лютому вища норми / Фото з соціальних мереж

      Температура повітря в лютому прогнозується вищою середньої норми. Ще одного похолодання у найближчі десять днів не буде.

      Про це 24 каналу розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталя Голеня.

      Цікаво: Аномальна погода в Україні: причини та наслідки найтеплішої зими десятиріччя

      На вихідних в Україні очікується холодна погода. Вночі температура мінус 5-11. На сході України і в Карпатах може опуститися до 15-17 градусів морозу. Денна температура буде 0 – мінус 6. Істотних опадів не буде. Поступове потепління розпочнеться з 10 лютого. Удень буде плюсова температура – 0-5 градусів,
      – зазначає Наталя Голеня.

      Водночас, за словами спеціаліста, 10 лютого в Україну прийде атмосферний фронт, який зумовить мокрий сніг і дощ. 11-12 лютого практично по всій Україні будуть опади.

      Україну накрила негода: що відомо? В Україні 4 – 6 лютого синоптики прогнозували значне погіршення погодних умов. У Карпатах випав дощ та мокрий сніг, дує сильний вітер. Можливі хуртовини та снігові замети. Негода накрила центральні області, а також схід та південь. Через негоду ситуація на дорогах України вкрай небезпечна.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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