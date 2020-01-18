Аномальна погода в Україні: причини та наслідки найтеплішої зими десятиріччя

Теплу зиму 2019-2020 років уже називають аномальною. Хоча пройшла лише половина. Висока температура супроводжується відсутністю опадів. З чим пов’язані ці процеси, і які наслідки цього, – в матеріалі 24 каналу.

Найтепліша зима за десятиріччя

Синоптики наголошують: пройшла лише половина зими. Тому говорити про її аномальність рано. Утім, зауважує провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня, на даний період можна говорити про аномальність.

Пів зими пройшло, і ми маємо температурний фон вище від середніх багаторічних значень на 2-8 градусів. Певною мірою ми підтверджуємо те, що існує глобальне потепління. З іншого, боку, повітря надходить з Атлантики. Тепле і вологе. Тому тримається така погода,

– зазначає Наталія Голеня.

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За її словами, такі процеси прогнозуються до кінця січня. Хоча наступного тижня трохи похолодає. Вночі буде мінус 1-6. Удень близько нуля. Можливо, мінус – 1-3 градуси. Але, підкреслює фахівець, це висока температура для січня. До цього тепло взимку було в 2007 році. Але тоді були коливання від плюс 5-10 до мінус 5-15. Цього року такого немає.



Так зображають у соцмережах нинішню зиму / Фото Facebook

Синоптик Наталія Діденко додає: про аномальну зиму поговоримо в березні. Хоча грудень був із перевищеною температурою. Але на Водохреща очікується зниження температури.

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"Ми чекаємо на Водохреща похолодання. Атмосфера виявилася мудра, і справді 19 січня очікуються незначні морози",

– говорить Наталія Діденко.

Агрометеоролог Укргідрометцентру Тетяна Адаменко наголошує: теплі зими трапляються все частіше. З іншого боку, великі накопичення позитивних температур у першій половині зими частіше завершуються вторгненням холоду в другій. Тому рано робити висновки.

Чому так мало опадів?

Наталія Голеня підкреслює, відсутність опадів – також аномальна ситуація. Більше, ніж пів року, в Україні спостерігається недобір. За її словами, до України, яка знаходиться на південному сході Європи волога не доходить. Залишається на заході і півночі Європи.

Мало опадів – не закономірність. Не виключено, що пізніше їх випаде багато. Розраховуємо, що в лютому-березні опадів буде більше. Раніше, якщо три-п’ять місяців був дефіцит, то потім протягом одного-двох це компенсувалося,

– розповідає синоптик.



Комунальні служби точно зекономили на прибиранні снігу / Фото 24 каналу

Тетяна Адаменко зазначає: такого явища давно не було. Всі процеси, що відбуваються в інтенсивні зміни клімату, збочені. Зважаючи на те, що до кінця січня опадів практично не очікується.

2019 рік був одним із найсухіших за весь період метеорологічних спостережень. Десь за п’ятдесят років. Останні гарні опади в Україні були ще в першій половині липня 2019 року,

– говорить Адаменко.

Як теплу зиму сприймають українці і чи вплине це на врожай?

Наталія Діденко зауважує: аграрії нарікають, що дуже мало вологи. Максимум – тумани найближчим часом. А будівельникам, ремонтним роботам тепла погода сприяє.

Більшість людей страшенно задоволені такою зимою. Не слизько, немає багнюки під ногами. Особливо в містах. Хоча, коли спостерігається аномалія, людина перебуває в тривозі. На фізичне здоров’я не повинно сильно впливати. Можливо, на вірусні захворювання. А серцево-судинні загострення завжди є. Ми залежимо не від того, сухо чи мокро. А від сонця. Зараз кількість сонця більша, і люди набираються оптимізму,

– розповідає Діденко.

Тетяна Адаменко наголошує: є плюси і мінуси в такій погоді.

В Україні умовно п’ятий місяць осені. Восени сівба відбувалася в сухий ґрунт, а це несприятливі умови. Тому подовження осені сприятливе для подальшого стану посівів. Вони трохи підросли, укорінилися,

– зауважує Тетяна Адаменко.

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Водночас подальша відсутність опадів, а тим більше – снігу, за словами Адаменко, викликає занепокоєння. Йде швидке підсихання ґрунту, що може призвести до випадіння рослин.

Загибелі або якоїсь катастрофи для рослин не буде. Але їхній стан погіршиться через зимову засуху на тлі позитивних температур. Якщо пройдуть опади в березні, добре. А в лютому – ще краще. Нам потрібен сніг або дощ. Бо, крім того, річки і озера потерпають від маловоддя,

– підкреслює Адаменко.

На плодово-ягідних культур, зауважує синоптик, високі температури – провокація. Йде позеленіння, навіть цвітіння. Такі явища бувають часто. Негативного впливу не мають.



Для врожаю тепла зима в плюс і мінус / Фото 24 каналу

Синоптики наголошують: нинішня тепла зима не означає, що наступна буде такою самою. Про тенденцію можна говорити, лише за умови, що в 2020-2021 будуть теж високі температури.