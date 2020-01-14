У Венеції пересохли канали: фото, відео

Лише нещодавно Венеція потерпала внаслідок найвищого припливу за понад 50 років, унаслідок негоди загинули 2 людей. Тепер знамениті міські канали майже повністю висохли.

Експерти ствердужють, що все через припливи винятково низького рівня, пише ВВС.

Як було раніше: Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду

Зауважимо, що понад два місяці тому понад 70% італійського міста було під водою.



У Венеції пересохли канали/ Фото з твіттер angelinalive72



Лише нещодавно Венецію затопило/Фото з твіттер angelinalive72

Тепер знамениті венеціанські гондоли і човни осіли на дні каналів.



Все через припливи винятково низького рівня/ Фото з твіттер angelinalive72



Рівень води у Венеції значно впав/ Фото з твіттер angelinalive72

Нагадаємо, що Венеція заснована на 118 невеликих островах. Їх поєднують канали і понад 400 мостів.

У Венеції пересохли канали: відео

Just weeks after serious flooding caused widespread damage, the famous canals of Venice have been left almost completely dry due to exceptionally low tides.



Read more on this story here: https://t.co/8yX0mM3TCl pic.twitter.com/N3zDsUUJpJ — Sky News (@SkyNews) 12 января 2020 г.

Що відомо про наймасштабніші повені Венеції:

Наймасштабніша повінь накрила Венецію 4 листопада 1966 року . Тоді гігантські хвилі обрушилися на площу Сан-Марко, змітаючи все на своєму шляху. Рівень води у місті піднявся до позначки в рекордні 194 сантиметри.

Через стихію тисячі венеціанців залишилися без даху над головою, люди масово виїжджали з міста. Також були зруйновані будинки, підприємства, крамниці, майстерні та навіть мости. Збитки від повені оцінили на суму у понад шість мільйонів доларів.

. Тоді гігантські хвилі обрушилися на площу Сан-Марко, змітаючи все на своєму шляху. Рівень води у місті піднявся до позначки в рекордні 194 сантиметри. Через стихію тисячі венеціанців залишилися без даху над головою, люди масово виїжджали з міста. Також були зруйновані будинки, підприємства, крамниці, майстерні та навіть мости. Збитки від повені оцінили на суму у понад шість мільйонів доларів. У грудні 1979 року Венецію знову накрила руйнівна повінь. Тоді рівень води піднявся до 160 сантиметрів.

Венецію знову накрила руйнівна повінь. Тоді рівень води піднявся до 160 сантиметрів. Третя за потужністю повінь обрушилась на Венецію 1 грудня 2008 року. Тоді вода у венеціанській лагуні піднялась на 1,56 метра.

Тоді вода у венеціанській лагуні піднялась на 1,56 метра. Серйозна повінь накрила Венецію у 2018 році . Тоді рівень води у місті знову піднявся на 1,56 метра, було затоплено 75% вулиць і площ.

. Тоді рівень води у місті знову піднявся на 1,56 метра, було затоплено 75% вулиць і площ. 12 листопада 2019 року рівень води у Венеції сягнув рекордної позначки – 187 сантиметрів.



Повінь у Венеції в 1966 році