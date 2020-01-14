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      У Венеції пересохли канали: фото, відео

      117 Читать новость на русском
      У Венеції пересохли канали / independent.co.uk

      Лише нещодавно Венеція потерпала внаслідок найвищого припливу за понад 50 років, унаслідок негоди загинули 2 людей. Тепер знамениті міські канали майже повністю висохли.

      Експерти ствердужють, що все через припливи винятково низького рівня, пише ВВС.

      Як було раніше: Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду

      Зауважимо, що понад два місяці тому понад 70% італійського міста було під водою.

      венеція канали засохли
      У Венеції пересохли канали/ Фото з твіттер angelinalive72

      венеція канали засохли
      Лише нещодавно Венецію затопило/Фото з твіттер angelinalive72

      Тепер знамениті венеціанські гондоли і човни осіли на дні каналів.

      венеція канали засохли
      Все через припливи винятково низького рівня/ Фото з твіттер angelinalive72

      венеція канали засохли
      Рівень води у Венеції значно впав/ Фото з твіттер angelinalive72

      Нагадаємо, що Венеція заснована на 118 невеликих островах. Їх поєднують канали і понад 400 мостів.

      У Венеції пересохли канали: відео

      Що відомо про наймасштабніші повені Венеції:

      • Наймасштабніша повінь накрила Венецію 4 листопада 1966 року. Тоді гігантські хвилі обрушилися на площу Сан-Марко, змітаючи все на своєму шляху. Рівень води у місті піднявся до позначки в рекордні 194 сантиметри.
        Через стихію тисячі венеціанців залишилися без даху над головою, люди масово виїжджали з міста. Також були зруйновані будинки, підприємства, крамниці, майстерні та навіть мости. Збитки від повені оцінили на суму у понад шість мільйонів доларів.
      • У грудні 1979 року Венецію знову накрила руйнівна повінь. Тоді рівень води піднявся до 160 сантиметрів.
      • Третя за потужністю повінь обрушилась на Венецію 1 грудня 2008 року. Тоді вода у венеціанській лагуні піднялась на 1,56 метра.
      • Серйозна повінь накрила Венецію у 2018 році. Тоді рівень води у місті знову піднявся на 1,56 метра, було затоплено 75% вулиць і площ.
      • 12 листопада 2019 року рівень води у Венеції сягнув рекордної позначки – 187 сантиметрів.


      Повінь у Венеції в 1966 році

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Надзвичайні ситуації Погода Стихійні лиха
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